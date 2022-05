Familiemens Alexander Büttner komt ‘thuis’ in Doetinchem: ‘Nu kan ik eindelijk het shirt van De Graafschap aan’

Met videoAlexander Büttner (33) is verknocht aan Doetinchem en zijn familie. Maar in zijn imposante loopbaan speelde de linksback nog nooit voor De Graafschap. Vanaf volgend seizoen is dat anders.

Büttner, nu nog voetballer van eredivisionist RKC Waalwijk, tekende twee weken geleden een driejarig contract bij de Superboeren. Na de amateurs van vv Doetinchem, Ajax, Vitesse, Manchester United, Dinamo Moskou, Anderlecht, wederom Vitesse en het Amerikaanse New England Revolution komt het er dan eindelijk van. De laatste club in zijn carrière wordt die in zijn woonplaats.

Het heeft heel lang geduurd voordat je het shirt van De Graafschap gaat dragen. Is er nooit eerder belangstelling geweest?

,,Ik speelde als jochie in de jeugd van vv Doetinchem, de amateurclub waar ik met voetballen begonnen ben. Toen hadden er heel veel clubs belangstelling voor mij, misschien De Graafschap ook wel. Maar als Ajax zich meldt, dan is het niet zo moeilijk om een keuze te maken.”

Volledig scherm Alexander Büttner, thuis in Doetinchem. © Theo Kock

Je ging op 11-jarige leeftijd naar Ajax, maar je bent altijd in Doetinchem blijven wonen. Hoe ging dat?

,,Mijn vader Christiaan heeft me al die jaren met de auto naar Amsterdam gebracht. We hebben de keuze gemaakt om niet daar te gaan wonen, maar in Doetinchem te blijven. Mijn vader bracht me ’s ochtends naar Ajax, reed dan terug naar de Achterhoek en haalde me ’s avonds weer op. Hij reed dus nog eens het dubbele aantal kilometers. Ik denk dat hij in die vijf jaar wel vier auto’s helemaal op heeft gereden.”

Dan trek je vijf jaar lang heel veel met je vader op. Hoe bijzonder is dat?

,,Je zit hele dagen bij elkaar in de auto, praat veel met elkaar. Je wordt dan heel close. Ik vind het heel bijzonder dat mijn vader dat voor me over had. Dat waardeer ik tot op de dag van vandaag enorm.”