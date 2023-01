FC Winterswijk vloert koploper, Grol verliest maar pakt wel periode en Pax in sensationele degradatiekraker onderuit

VIERDE DIVISIE B

Longa'30-Juliana'31 0-1 (0-0). 0-1 Jop van Lith.

Longa'30, tot vorige week zondag de trotse koploper in de vierde divisie B, is 2023 slecht begonnen. Na de uitschakeling in de beker tegen derdeklasser Rigtersbleek (2-3) en de 1-0 nederlaag tegen Orion bij de hervatting van de competitie was nu het Maldense Juliana'31 in Lichtenvoorde te sterk.

,,Wat voor de winterstop allemaal mee zat, zit nu een beetje tegen", aldus Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,In de eerste helft hebben we best goed gespeeld en hadden we ook op voorsprong kunnen komen. Na rust kregen we bijna geen kansen meer. Juliana kreeg er een en die zat er wel in. Daarna trokken zij zich massaal terug en kwamen wij er niet meer doorheen. Ik kan mijn spelers verder niets verwijten.”

Silvolde-Orion 1-2 (1-0). 1-0 Max Tamboer.

Silvolde kwam tegen de koploper vlak voor rust op een 1-0 voorsprong. Nadat Gijs Hakvoort op de paal had geschoten, was de rebound van Max Tamboer wel raak. De gasten uit Nijmegen kwamen na ruim een uur op 1-1 en drukten daarna door. Een kwartier voor tijd viel de 1-2. Vlak voor tijd moest Silvolde met tien man verder toen Joris Bieleveldt zijn tweede gele kaart incasseerde.

,,De eerste helft waren we echt goed en stonden we terecht op een 1-0 voorsprong”, aldus Silvolde-trainer Rob Haveman. ,,Maar de tweede helft deed Orion een aanpassing en daar hadden wij geen antwoord op. Over de gehele wedstrijd genomen hadden we zeker een punt verdiend. En in de slotfase hebben we via Dion Teloh en Max Tamboer ook nog kansen gehad op de 2-2. Orion is echt niet zo'n goede ploeg, maar we hebben wel verloren.”

SV Venray-RKZVC 0-0.

,,Een gestolen punt", was RKZVC-trainer Arjen Nijman eerlijk. De hekkensluiter uit Zieuwent bleef met kunst- en vliegwerk overeind in Limburg. ,,We hadden het zwaar, want Venray heeft een heel goede ploeg. Ze drongen ons ook ver terug.”

Na de 1-1 tegen Silvolde verloor RKZVC voor de tweede week op rij niet. De achterstand na een nacompetitieplek (Silvolde) werd verkleind tot negen punten. ,,De RKZVC-trein begint te lopen en hopelijk dendert die nu door”, lachte Nijman. ,,Dit punt is ook wel een beloning voor het harde werk van de groep.”