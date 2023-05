Festival Mañana Mañana gaat dit jaar zeker nog door, maar dreigt door tegenvallende kaartverkoop ten onder te gaan

Bijna alle gemeente­hui­zen hebben vereist energiela­bel; aanpak nodig in Winters­wijk en Groenlo

De Achterhoek en Liemers staan er goed op als het gaat om het verduurzamen van hun gemeentehuizen. In tegenstelling tot het landelijke beeld, hebben bijna alle gemeentehuizen en -kantoren in de regio het afgesproken energielabel C.