Fietser uit Doetinchem (40) overleden bij ongeluk op invalsweg in Doetinchem

Testen op corona niet meer nodig, maar testloca­ties GGD blijven open: ‘Nog te veel onzeker om te sluiten’

DOETINCHEM/ GROENLO - Je laten testen bij de GGD bij een vermoeden van corona is sinds maandag niet meer nodig, toch blijven de testlocaties van de gezondheidsdienst in de Achterhoek voorlopig open. ,,Er is nog te veel onzeker om de testlocaties nu al te sluiten”, zegt een GGD-woordvoerder.

12 april