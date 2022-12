Fietser zwaargewond door harde val in Doetinchem

Grote Clubactie weet recordbe­drag van vorig jaar te verpulve­ren, maar niet in de Achterhoek

DOETINCHEM - 190.371 euro. Dat is het bedrag op de teller van de Grote Clubactie in de Achterhoek. Hoewel de actie landelijk het record van vorig jaar verbrak, is dit in de Achterhoek niet het geval. De 234.009 euro van 2021 werd niet geëvenaard.

10 december