Flexwonen als snelle oplossing voor het woningtekort: ‘Ook bij protest uit de omgeving’

Politie zoekt drie jongeman­nen die verdacht worden van mishande­ling: ook getuigen opgeroepen

De politie is op zoek drie jongemannen voor een zware mishandeling van een fietser in Zevenaar. Het slachtoffer fietste woensdagavond over de Arnhemseweg naar het centrum van de stad. Toen hij mannen aansprak op hun vernielzuchtige gedrag werd hij toegetakeld.

28 januari