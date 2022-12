Geëmotioneerde Mark Boumans zes jaar langer burgemeester van Doetinchem: ‘Ik voel me hier thuis en dat komt door jullie’

Belofte

Boumans (48) werd in mei 2017 burgemeester van de grootste Achterhoekse gemeente. Bij zijn aanstelling was er enige twijfel of hij de eerste termijn van zes jaar wel vol zou maken. Boumans had namelijk op dat moment de reputatie snel van functie te wisselen. Hij beloofde Doetinchem niet snel in de steek te laten en is dat nagekomen.