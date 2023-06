Gehandicapte Kelly dolgelukkig met blinkende aangepaste driewieler: ‘Die fiets is echt nodig’

Wehlse hulpverle­ner (20) die verstande­lijk gehandicap­te jongen misbruikte, krijgt celstraf

Een 20-jarige Wehlenaar is veroordeeld omdat hij als begeleider een ernstig verstandelijk beperkte patiënt heeft misbruikt. De man werkte als begeleider in de gehandicaptenzorg bij de zorginstelling Elver in Didam. Het vonnis: twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk plus een tijdelijk beroepsverbod.