Geweld door tieners in hartje Doetinchem is schering en inslag: burgemeester oppert tóch om camera’s op te hangen

Van anonieme Doetinchem­mer naar omstreden ‘rising star’ van FvD, over wie (bijna) niemand wat durft te zeggen

Anderhalf jaar geleden kende niemand hem nog, en nu is hij als een komeet omhoog geschoten. Gideon van Meijeren (34) uit Doetinchem is in korte tijd de belangrijkste man na Thierry Baudet geworden, voor de omstreden partij Forum voor Democratie. In de zoektocht naar wie Van Meijeren is, blijkt dat veel bekenden uit het leven van Van Meijeren niet openlijk over hem durven te praten.

2 december