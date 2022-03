Gezocht: Oekraïense vluchtelingen die Passion-kruis door Doetinchem willen dragen

Tijdens de processie van The Passion - met dit jaar het thema ‘Alles is goed?!’ - wordt steevast een groot, wit verlicht kruis gedragen. Dat zou dit jaar uitsluitend door jongeren worden gedaan, maar er komt ook ruimte voor Oekraïense vluchtelingen. Omroep KRO-NCRV is nu op zoek naar vluchtelingen die in de omgeving van Doetinchem worden opgevangen, de stad waar 14 april de lijdensweg van Jezus in een hedendaags jasje wordt verteld.

,,We willen in deze editie aandacht geven aan de problemen waar de jongeren tijdens de afgelopen coronajaren tegenaan zijn gelopen, zoals eenzaamheid. We willen ze weer hoop bieden, maar de oorlog in Oekraïne leent zich óók voor die boodschap”, legt een woordvoerder van KRO-NCRV uit.

252 kilo

Een Engelstalige oproep om mee te doen, vinden de vluchtelingen in de Driekoningenkapel in Doetinchem. Of zich al vluchtelingen hebben gemeld om het kruis te dragen, kon de woordvoerder maandagavond niet zeggen.

Niet iedereen kan overigens een kruisdrager zijn. Zo moet je tussen de 1,70 en 1,85 meter zijn en fysiek gezond. Het kruis weegt immers 252 kilo en het is 4 meter breed en 6 meter lang.

Bovendien moet je dinsdag 12 én donderdag 14 april in de middag en avond beschikbaar zijn in Doetinchem. Er is ruimte voor veertig kruisdragers, maar virtueel meewandelen kan ook. Dat deden vorig jaar ruim 21.000 mensen.