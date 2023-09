Giovanni Büttner op amateurbasis naar De Graafschap

indebuurt.nl Van Het Stadsfeest tot het tekencafé: dit is er dit weekend te doen in Doetinchem

Hoera! Het weekend staat voor de deur. Er is weer van alles te doen in en rond Doetinchem. Dit weekend staat in het teken van Het Stadsfeest. Maar er is meer te doen! Wat dacht je van een opentuindag of een tekencafé? Met deze tips hoef jij je niet te vervelen.