Goedkoop tanken in Doetinchem: bij deze benzinestations betaal je het minst

column Verdachte in drugszaak steekt bijna hand op en schrijft een kinderboek

Twee keer, kort na elkaar, kruisen onze blikken. Hoewel we in dezelfde stad wonen, geloof ik niet dat ik hem – lid van de Suske en Wiske-bende en verdachte in een omvangrijke drugszaak – al eens heb ontmoet. Toch steekt hij bijna een hand op.