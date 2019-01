Griepgolf duurt al zes weken, maar zet (nog) niet door

Wat Doetinchem deed voor twee getroffen dorpen tijdens de Watersnood­ramp in 1953

27 januari DOETINCHEM/MIDDELHARNIS - In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 wordt zuidwest-Nederland getroffen door de Watersnoodramp. 66 jaar later verwijst een straat in Middelharnis naar de hulp van Doetinchem aan dit getroffen dorp.