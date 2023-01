Groeispurt Achterhoek mede dankzij komst Oekraïners; vergrijzing van regio zet door

Onvrede over verdwenen cellencom­plex uit Achterhoek: ‘Agenten arresteren soms niet’

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Dat er geen cellen voor arrestanten meer zijn op het politiebureau in Doetinchem is een ernstig gemis. Het leidt ertoe dat soms van arrestatie wordt afgezien, omdat vervoer van gevangenen naar cellen in Arnhem te veel tijd kost.

24 december