Grol neemt kop over van DVC’26, Varsseveld na 5-1 verlies bij SDOUC niet veilig, SC Westervoort pakt tweede titel op rij en euforie bij ZZC’20

VIERDE DIVISIE B

HVCH-Silvolde 0-4 (0-2). 0-1 Evert Römer, 0-2 en 0-3 Gijs Hakvoort, 0-4 Roel Gebbinck.

Silvolde heeft weer zicht op nacompetitie om handhaving. Zelf won de ploeg van trainer Rob Haveman afgetekend in Heesch van HVCH en concurrent Moerse Boys verloor bij Juliana'31. Silvolde staat nu veertiende en speelt op eerste pinksterdag thuis tegen kampioen Meerssen. ,,We hebben als mannen op het veld gestaan", zei Haveman. ,,De eerste helft hadden we het best moeilijk, maar vlak voor rust werd het door een afstandsschot van Gijs Hakvoort 0-2. Na rust hebben we de ruimtes goed bespeeld. We willen er alles aan doen om de nacompetitie te halen.”

Longa’30-EVV 2-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Thom Berendsen.

Topscorer Thom Berendsen zorgde met twee treffers na rust voor een Lichtenvoordse zege. Longa'30 is geklommen naar de vierde plek, maar maakt geen kans meer op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. ,,Het was geen beste wedstrijd, maar we hebben verdiend gewonnen", vertelde Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,EVV heeft bijna geen schot op doel gehad. En wij hebben met Thom Berendsen natuurlijk een goudhaantje.”

Meerssen-RKZVC 4-1 (2-1). 1-0 Joep Ceha, 1-1 Thijs van Ostaijen, 2-1 Testimony Odetola-Benjamin, 3-1 Jeroen Kuijs, 4-1 Joep Ceha.

RKZVC verloor in Zuid-Limburg van kampioen Meerssen. Thijs van Ostaijen bracht de gedegradeerde ploeg uit Zieuwent in de eerste helft nog wel langszij, maar het was niet voldoende voor een stunt. ,,We hebben verloren van de terechte kampioen, al gaven we de doelpunten te makkelijk weg", aldus trainer Arjen Nijman van RKZVC.

RKZVC speelt op eerste pinksterdag (zondag) de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Orion. ,,Die wedstrijd moeten we bij Longa'30 in Lichtenvoorde spelen, omdat zondag het Seesing Tournament in Zieuwent is", zegt Nijman. ,,We hebben de KNVB gevraagd om op tweede pinksterdag te spelen, maar dat mag niet.”