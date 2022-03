Hanna uut Durkem bundelt dialectverhalen: ‘Ik bun een stoer wief’

Haar eerste dialectverhalen schreef ze toen ze 16 was, pakweg 42 jaar geleden. Voor de Anhangerschapsbode van Normaal, de band waar ze als meisje idolaat van was. Marian Bruil, de jongste van een boerengezin uit de Kruisberg in Doetinchem.



Vol bravoure liep ze de redactie van de Graafschapbode op, met de vraag of de toenmalige krant belangstelling had voor haar recensies in het plat. Wijlen Henk Harmsen, dialectkenner bij uitstek, was enthousiast en bezorgde haar een heuse perskaart. „Dat gaf altijd gedoe bij de ingang van de zalen, niemand geloofde dat zo’n snottebel van 16 journalist was.”