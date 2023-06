Helder weer in Doetinchem vandaag

Jan wil weer een coffeeshop, maar is ‘kansloos’ als laatste op de lijst: ‘Loting moet transparan­ter’

De procedure die leidt tot een tweede coffeeshop in Doetinchem is niet transparant genoeg. Dat vindt Jan van der Heijden, die veertien jaar lang uitbater was van coffeeshop ’t Rotterdammertje in de Achterhoekse stad. Van der Heijden vindt dat de loting in het openbaar moet.