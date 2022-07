Het is een raadsel hoe Annie (1940-2022) het klaarspeelde

STADSE FRATSEN Om elf uur 's morgens loopt een man met een pony het café in en bestelt een borrel

Nog maar kort geleden schreef ik op deze plek over nachtelijk cafébezoek aan De Veemarkt. Het eindigde er mee dat een slager bij het ochtendgloren na ‘m flink te hebben geraakt een koe of een geit - dat was onduidelijk - op de kop tikte, meetrok naar zijn slagerij verderop in de wijk en aan de winkeldeur vast knoopte.

15 juli