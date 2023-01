Hicham Acheffay (22) krijgt kans om zich bij PEC Zwolle te bewijzen, Schreuder hoopt op extra keeper

Acheffay maakte in 2021 de overstap van Grasshoppers naar De Graafschap. Daarvoor speelde hij bij Jong FC Utrecht, Jong Vitesse en in de jeugd van Ajax en FC Volendam. Hij heeft tachtig duels in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan, waarin hij twaalf keer scoorde.

,,Hij is al eens eerder bij onze scouting in beeld geweest”, verklaart trainer Dick Schreuder. De speler kan ook nog met dispensatie voor de onder 21 in actie komen. ,,Dat is voor ons een voordeel, want we willen dat onder 21 promoveert.”

Keepers

Verder hoopt PEC Zwolle nog een keeper aan de selectie toe te voegen. Derde keeper Duke Verduin is voorlopig nog even uit de roulatie met een schouderblessure. ,,De spoeling wordt erg dun, ook omdat er in de jeugd nog een keeper geblesseerd is.”

PEC heeft achter eerste keeper Jasper Schendelaar nog tweede doelman Mike Hauptmeijer. Eerder deze week werd keeper Ruben van Kouwen (21) van GVVV transfervrij aangetrokken voor de onder 21. Schreuder zou daar graag nog een extra keeper bij zien. ,,Dat is toch wat fijner voor als er iets gebeurt met Jasper of Mike, zeker omdat het met Duke nog even duurt.”

De trainer bekeek ook de optie om keeperstrainer Diederik Boer weer als keeper te laten inschrijven. ,,Maar dat is lastig, omdat hij zelf als speler bij Flevo Boys actief is. Los daarvan is Diederik daar zelf ook niet heel enthousiast over.”

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.