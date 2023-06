Hier in Doetinchem mag je hond loslopen

Hoe 3 Joden op de boerderij van de familie Kottelen­berg in Noordijk werden verraden en vermoord

Er moet nader historisch onderzoek komen naar de geschiedenis van de ondergedoken Joden op de boerderij van de familie Kottelenberg in Noordijk. Eind maart 1943 werden ze verraden en werden drie van de onderduikers afgevoerd en later vermoord. De Kottelenbergs zelf en één onderduiker overleefden maar net. „Richt een gedenkplek in. Erover praten is 80 jaar later enorm belangrijk.”