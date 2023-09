Hierom betaal je minder voor een Big Mac-menu in Doetinchem dan in Enschede

met video Wie koopt Maria of Sint Ambrosius? Museum in Kranenburg moet ondanks nieuw depot opruimen

Er kunnen weer heel wat Jozefs en Maria’s bij in het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg. Het museum heeft een nieuw depot laten bouwen, een moderne aanbouw bij de kerk uit 1856. Dat depot is nu af en raakt al snel vol, want de heiligen blijven maar komen. ,,Dus we moeten blijven opruimen. Wie we dubbel hebben, verkopen we.’’