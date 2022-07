Hitte leidt tot afgeslankte markt, gesloten pub en een advies: drink voldoende

De meeste aanbieders van bederfelijke etenswaren komen niet naar de wekelijkse dinsdagmarkt rond het Doetinchemse stadhuis. Tweederde van de kooplieden hebben afgezegd. ,,Het gaat onder andere om groenteboeren en poeliers”, zegt een gemeentewoordvoerder.



De warenmarkt (met ook een stoffenmarkt) geldt als de grootste in de omtrek. Vorige week waren 86 kramen bezet. Voor het stadhuis is de markt in de zon, aan de zijkant is er de schaduw van bomen.