Hoe makkelijk zeg jij nee tegen een wijntje? Ex-verslaafde zet leerlingen Metzo College aan het denken

DOETINCHEM - 1 op de 10 Nederlanders kampt met een verslaving. Om jongeren hiervan bewust te maken, geeft stichting Be Aware gastlessen, onder andere op het Metzo College in Doetinchem. ,,Grote kans dat jij ook iemand kent met een verslaving”, zegt ervaringsdeskundige Maike Smoorenburg.

Hoewel het in het begin onrustig is op het Metzo College, verstomt de klas snel wanneer Smoorenburg haar verhaal doet. De vrolijke, goedverzorgde vrouw van 35 werkt voor Be Aware en doet de leerlingen in geen enkel opzicht aan een verslaafde denken.



Zelf weet ze ook dat ze dit beeld niet uitdraagt: ,,Ik zie er misschien niet uit als een verslaafde, want daarbij denk je waarschijnlijk aan een zwerver of aan de verslaafden zoals je ze op tv ziet”, bevestigt ze de gedachten van de klas.

,,Maar”, vervolgt ze, ,,dat ben ik wel. Ook al ben ik acht jaar clean, ik blijf verslaafd aan elke drugs die jullie je kunnen bedenken, en alcohol en sigaretten.”

De klas reageert verbaasd, maar is vervolgens erg benieuwd naar de rest van de les.

Smoorenburg zegt dat ze hier niet is om dingen te verbieden of om te benoemen hoe slecht een verslaving is. Wél legt ze uit hoe een verslaving werkt. ,,Je hebt een deel in je hersenen die zorgen dat je in leven blijft. Dat je ademt en slaapt, eet en drinkt. Dat heet je reptielenbrein. En je hebt een deel waarmee je keuzes maakt. Dat deel bepaalt wat goed is en wat slecht.”

Reptielenbrein

Om te laten zien dat je reptielenbrein altijd wint, moeten de leerlingen hun adem inhouden. Diegene die dat het langste doet wint een prijs. 24 gezichten lopen rood aan. Eén voor één zakken de handen. Het teken dat ze het niet langer volhouden.

Totdat ook de laatste hand zakt. ,,Zie je? Ook al wil je die beloning graag winnen, uiteindelijk moet je toch ademen. Daar zorgt je reptielenbrein wel voor.”

Een terechte vraag die wordt gesteld vanuit de klas is dan ook hoe het mogelijk is om verslaafd te raken aan alcohol, drugs en sigaretten terwijl die slecht voor je zijn. ,,Dat is dus het gemene aan die middelen: die laten je dopamine aanmaken. Je hoofd gaat uiteindelijk denken dat ze die middelen nodig hebben. Een verslaving nestelt zich in je reptielenbrein.”

Verslavingsgevoelig

De les volgt en de leerlingen kunnen via stemkastjes antwoord geven op verschillende stellingen. Zo blijkt dat bijna een kwart van de leerlingen wel eens drinkt of in ieder geval alcohol heeft geproefd. Roken daarentegen is minder populair onder de klas met 12 tot 15 jarige.

Volledig scherm Maike Smoorenburg tijdens een gastles op een school in Drachten © Be Aware

En verslavingen? De meeste kinderen zijn overtuigd dat ze niet verslavingsgevoelig zijn. Tot ze op een gegeven moment een afspraak moeten maken: vier weken geen telefoon. Het lokaal is te klein. Hoewel het een grapje is, is de boodschap duidelijk.

‘Nee’ zeggen tegen een gewoonte waaraan je ook nog eens plezier beleeft en die je verbindt met je vrienden is best lastig. En opeens klinkt een verslaving veel minder als een ver-van-je-bed show. Want zeg nu zelf, hoe makkelijk zeg jij ‘nee’ tegen je mobiel of tegen dat wijntje op een terras?

