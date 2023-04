Huisvesting buitenlandse werknemers enorm probleem: ‘We zeggen ‘nee’ als we geen kamer hebben’

Wéér een wolf? Wen er maar aan: ‘Nederland is echt heel dichtbe­volkt en dan vallen ze meer op’

Een wolf die een dutje doet in iemands tuin relatief vlak bij een stadscentrum. Dat is nu heel bijzonder, maar we moeten er maar aan wennen dat er (steeds meer) wolven zijn in ons land. ,,Jaarlijks komen er tientallen bij’’, zegt Maurice La Haye van de organisatie Wolven in Nederland.