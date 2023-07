Iconisch Achterhoeks kasteel Slangenburg vraagt faillissement aan: laatste logés vertrokken

Graatmager, hongerig en zwanger: wie dumpte kat Pleun in een weiland in Aalten?

Haar lange haren in de klit en vol ontlasting. Gedumpt achter prikkelende bramenstruiken met de vieze kattenbak plus inhoud. Zo vonden voorbijgangers kat Pleun dinsdagavond in een weiland in Aalten. Alsof het niet erger kon, bleek het gedumpte beestje de volgende dag ook nog aan het bevallen van een dode kitten.