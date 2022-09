In optocht naar het stadhuis om de Doetinchemse Stadsboerin te houden

‘Moeder’ dood gevonden baby Sem wordt morgen voorgeleid, OM wil dat vrouw blijft vastzitten

De vrouw uit Doetinchem die is aangehouden voor gewelddadige dood van baby Sem in 2006 wordt morgen in Arnhem voorgeleid. Dan wordt besloten of ze langer blijft vastzitten, bevestigen het Openbaar Ministerie en de rechtbank Gelderland.

8 september