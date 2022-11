Ineke werkt al 50 jaar bij de Hema in Doetinchem, een ‘prima werkgever’: ‘Ook toen ik vertelde dat ik op vrouwen val’

We schrijven het jaar 1972. Ineke Looman uit Doetinchem is 15 jaar oud, zit op land- en tuinbouwschool De Rank in Velp en vertelt haar ouders dat ze wil stoppen met de opleiding. ,,Ze zeiden: ‘Dat is prima, maar je gaat wel wat doen’.”



Via een buurvrouw hoort ze van een vacature voor verkoopster bij de HEMA aan de Hamburgerstraat in de binnenstad. Het in 1926 opgerichte bedrijf Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam heeft sinds midden jaren 60 een vestiging in haar geboorteplaats. En is dan al befaamd om zijn rookworsten. ,,Ik weet nog dat ik zei: ‘Ik ga toch niet in die worstentent werken?’.”