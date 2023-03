Is de kans op een aanrijding met wild dit weekend echt een stuk groter?

‘Vriende­lij­ke overvaller’met groot mes wilde niet als Rambo naar binnen bij supermarkt Winters­wijk

Het was een impuls, zegt Luuk de V., die overval op de Plus-supermarkt in Winterswijk in oktober vorig jaar. Die avond stapt hij, na het drinken van veertien bier en gewapend met een groot mes, de winkel aan de Dingstraat binnen en eist geld.