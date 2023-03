Jonge asielzoekers in Doetinchem uit protest niet naar school omdat ze willen weten hoe het met procedure is

,,De twintig wilden een gesprek met de locatiemanager van de crisisnoodopvang’’, zegt Jan Scholten, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ,,Ze wilden antwoord op vragen als hoe de procedure in elkaar zit en hoe het met hun aanvraag is. Dat gesprek volgde ook. Alleen gaat het COA niet over de asielaanvraag maar de Integratie- en Naturalisatiedienst (IND).”

Dinsdag weer op school

Volgens Scholten stelde het gesprek de jongeren - die zonder ouders op de vlucht zijn - niettemin enigszins gerust. Dinsdag waren de jongeren (14 tot 18 jaar oud) weer gewoon op school. De Internationale Schakelklas (ISK) zit onder meer aan het Zaagmolenpad en in het Houtkamp College aan de Kruisbergseweg.

Totaal zitten er 73 jongeren die op de crisisnoodopvang (cno) zitten op de ISK. Een tiental zit met hun ouders in de opvang, een zestigtal is zonder ouders op de vlucht. Naast de jongeren huizen er gezinnen (ongeveer 150 mensen) in de opvang.

Opvang tot juli operationeel

De cno aan de Ambachtstraat, naast het politiebureau, is sinds eind augustus in gebruik. Doetinchem stelde de noodopvang beschikbaar nadat de opvang in Ter Apel overvol was geraakt. De toeloop was zo groot dat veel vluchtelingen buiten sliepen. De opvang zou aanvankelijk voor een paar maanden zijn maar zal nu in elk geval tot juli operationeel blijven.

Het lange, uitzichtloze wachten leidde ertoe dat een deel van de vluchtelingen (zo’n twintig ouders met hun kinderen) begin januari de straat op gingen. Uit protest omdat een gesprek met de IND uitbleef. Daarbij kreeg Doetinchem de zwartepiet toegespeeld, terwijl de gemeente juist ruim vier maanden daarvoor de helpende hand had geboden bij de crisis in Ter Apel.

Het protest zorgde voor aandacht en leidde ertoe dat de IND alsnog de opvang in Doetinchem opzocht en in gesprek ging met de vluchtelingen. De asielprocedure van de jongeren was toen al van start gegaan. Na het eerste gesprek volgt nog een tweede onderhoud tussen IND en de vluchtelingen. De asielprocedure kan daarna zeker nog een half jaar duren.

