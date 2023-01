Joris Gerritsen, hoofdredacteur van de Gelderlander: ‘Heel erg dat de krant in sommige kringen als onbetrouwbaar wordt gezien’

Brandweer rukt uit voor schoor­steen­brand in zorgboerde­rij bij Winters­wijk

De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt met twee blusvoertuigen en een hoogwerker voor een brand bij een zorgboerderij aan de Slingeweg in Winterswijk. De brand was uitgebroken rond de schoorsteen en sloeg vervolgens over tussen de wanden van de schuur.

27 januari