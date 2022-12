Juliet (15) vreest niets meer na verlies van geliefde broertje: ‘Wat kan me overkomen dat nóg erger is?’

Ze is nergens bang meer voor, de 15-jarige Juliet Masselink uit Doetinchem. ,,Ik was altijd doodsbenauwd dat mijn broertje Sverre zou sterven. Ik durfde er niet eens over te praten. Op 19 februari is het toch gebeurd. Nu denk ik: wat kan me overkomen dat nóg erger is?”