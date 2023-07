Kijken maar: TV-kok Rudolph bezocht Doetinchem en dit is waarom

update Vrachtwa­gens botsen op A12 en zorgen voor vertraging

Door een botsing tussen twee vrachtwagens op de A12 ter hoogte van Zevenaar, had verkeer in de richting van Duitsland donderdag veel vertraging. De file had rond 12.45 uur een lengte van zo’n 14 kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij, en is de vertraging nog minimaal.