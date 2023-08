KiVaDa als afsluiter van de zomervakantie

Ondanks haatmails wil Loes ten Dolle (D66) de Kamer in: ‘Kaag is de beste premier die Nederland nooit gehad heeft’

Loes ten Dolle (D66) wil weer proberen een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Het Winterswijkse raadslid weet nu al dat haar dat haatmail en bedreigingen oplevert. ,,Het is heel treurig hoe het Sigrid Kaag is vergaan.”