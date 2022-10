Kledingbank regelt kleding voor 75 minderjarige vluchtelingen: Graafschap-trainingspak populair

Stadse Fratsen Hoe de ontbreken­de spits van het scorever­loop op de hoogte werd gehouden

In het straatje naar de krant zit een zeventiger op een bankje. Ik ken hem niet. Hij heeft zijn benen over elkaar geslagen en draagt een bril. Zijn haar - hij heeft nog veel haar - valt in een scheiding. Een rechtspoot met een goede trap, denk ik. Vast gevoel voor ruimte. Misschien een leider, ook in het veld.

11:11