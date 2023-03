Lammetjesdag komt eraan bij schaapskooi de Belhamel in Vorden: activiteiten voor jong en oud

Kom je met een voet tussen de spaken, staat ineens de brandweer bij je school

De vraag is waarvan de jonge leerling in Doetinchem meer onder de indruk was maandagmiddag. Dat hij ineens op het terrein van zijn Kentalisschool aan de Vondelstraat in Doetinchem met zijn voet tussen de spaken van de fiets vastzat. Óf dat korte tijd later enkele brandweermensen om hem heen stonden om hem te bevrijden uit zijn fiets.