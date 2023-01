Lantaarnpaal breekt in tweeën door eenzijdig ongeval in Doetinchem

Turbopaal in Aalten: elektri­sche auto in kwartier tijd opgeladen om 250 kilometer te rijden

AALTEN - Razendsnel je elektrische auto opladen kan voortaan in Aalten. Daar is aan de Hamelandroute 92 een nieuwe laadpaal geplaatst voor elektrische auto’s. De laadpaal genaamd Terra 360 zou de snelste in Nederland zijn.

