Let op: dit zijn de wegwerkzaamheden vanaf 15 mei

analyse Voor de een uniek, voor de ander een farce: weg naar nieuw college Montfer­land roept veel emoties op

Het kon even niet op in Montferland. Politieke partijen werkten de laatste maanden intensief samen aan een raadsakkoord en donderdag werd een nieuw college geïnstalleerd. Toch zijn er maar weinig garanties voor rust in de tent. Daarvoor zijn te veel partijen chagrijnig.