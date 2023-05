Leuk feitje: zoveel sterren zie je op een heldere nacht op jouw postcode

Doetinchem­se vechters­baas drie maanden cel in voor zeer gewelddadi­ge knokpartij

Een 21-jarige man uit Doetinchem moet drie maanden de cel in voor zijn betrokkenheid bij een zeer gewelddadige vechtpartij op het Schouwburgplein in zijn woonplaats, op 22 mei 2020. Er werd grof geweld gebruikt bij de vechtpartij, een van de twee slachtoffers hield daar blijvende littekens in het gezicht aan over.