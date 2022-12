Lichtjes voor de deur van de Poolse man die dood gevonden is: ‘Hij was een goede vent’

Oranje kijken in de kroeg: ‘Er was geen reet aan, maar Gerrit weet overal iets van te maken’

Plopppp, de bubbels stromen uit de fles als Nederland de poulefase van het Wereldkampioenschap binnenharkt. Gerrit Geuvers eigenaar van café We can come an end’ deelt glazen kostelijk nat uit aan de mensen die de wedstrijd Nederland-Qatar hebben afgekeken. ,,Er was geen reet aan", zegt supporter en stamgast Otto, ,,Maar Gerrit weet overal iets van te maken,” vult stamgast Marco aan.

29 november