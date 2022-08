LIVE | Ambtenaar die gemeente Doetinchem tilde voor 1,9 miljoen vandaag voor strafrechter

Strijd om ruimte op de Oude IJssel: ‘Niemand wil zich aanpassen’

DOETINCHEM/ ULFT - Wie een willekeurige dag aan de kant van de Oude IJssel een tijdje naar het water tuurt, ziet het gelijk: er is meer activiteit op het Achterhoekse water, die ook gevarieerder is. Maar daar is niet iedereen blij mee.

28 augustus