Longa’30 in blessuretijd voorbij slechte verliezers Hoogland; GSV’38 na winst op drempel van derde klasse

VIERDE DIVISIE B

Longa’30-Hoogland 2-1 (1-0). 1-0 (pen.) Thom Berendsen, 1-1 Kiyano Hugo, 2-1 Floris Eskes.

In een uiterst vermakelijk duel, met een vervelend einde, hield Longa’30 de drie punten in Lichtenvoorde en klom naar de vijfde plaats. De ploeg van trainer Dennis van Toor heeft nu 43 punten. Longa'30 kwam al na negen minuten op een 1-0 voorsprong door een benutte strafschop van spits Thom Berendsen.

Het was het 150ste doelpunt van Berendsen in de eerste elftallen van eerst Keijenburgse Boys en nu Longa'30. Het hadden er ook 153 of 154 kunnen zijn, want Berendsen miste in het verdere verloop van de wedstrijd enorme kansen op de 2-0. Hoogland drong na rust steeds meer aan en gaf heel veel ruimte weg. Keer op keer ontsnapte de pijlsnelle Berendsen, maar de afronding liet ernstig te wensen over.

Tien minuten voor tijd kreeg Longa'30 de rekening daarvoor gepresenteerd toen Kiyano Hugo het Amersfoortse Hoogland op 1-1 bracht. De gasten gingen, om in de race voor de derde periodetitel te blijven, verwoed op zoek naar de 1-2. In de extra tijd profiteerde Longa-invaller Floris Eskes daarvan. De verdediger was wél koelbloedig: 2-1.

Hoogland-aanvaller Delano Esseboom toonde zich een slechte verliezer. Hij sloeg Eskes na het laatste fluitsignaal, liep snel richting de kleedkamers, maar kreeg van scheidsrechter Van Hoof toch nog de rode kaart. Daarna liep het nog uit de hand op het veld. De assistent-trainer van Hoogland was door het dolle heen, sloeg wild om zich heen en moest door meerdere mensen in bedwang gehouden.

,,De wedstrijd in Amersfoort verloren we met 4-3 en toen was Hoogland ook al heel irritant”, zei Longa'30-trainer Dennis van Toor. ,,Ze doen heel vervelend, gaan op je tenen staan, draaien aan je tepels, dat soort dingen. We zijn daar nu goed mee omgegaan. We waren al veilig maar, wilden tegen deze irritante ploeg nog wel even vol gas geven.”