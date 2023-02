Louis (60) is de Fred Teeven van Doetinchem: ‘Mijn dochter wilde het niet vertellen op haar werk’

De Achterhoek heeft zijn eigen Fred Teeven. Louis van Andel (60) leidde kledingketens en was tot een jaar geleden directeur van het BinnenstadBedrijf Doetinchem. Een jaar later draagt hij het uniform van de Nederlandse Spoorwegen en is treinconducteur.