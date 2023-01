Low-budget met de kinderen de kerstvakantie door: vijf tips tegen verveling

Startsein voor nieuwjaars­duik Schevenin­gen deze morgen in Winters­wijk

De traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen begint vrijdag, maar wel in een nieuwe stijl. Normaal gesproken proberen talloze mensen hun zonden van zich af te duiken op 1 januari voor een frisse start van het nieuwe jaar, maar dit keer is ervoor gekozen dit proces al eerder én lopend in te zetten. De start is in Winterswijk.

30 december