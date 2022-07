‘Mag ik hierop spelen?’ Jong talent verrast met pianospel in Achterhoekse kringloopwinkel

‘Hij vroeg heel netjes of hij op de piano mocht spelen die hij in de winkel had gezien. ‘Als het maar niet heel hard gaat,’ zei onze wat gehoorgevoelige medewerker’, aldus de kringloop in een populaire Facebook-post.



De ongerustheid van de medewerker bleek onnodig: ‘Het ene na het andere oorstrelende muziekstuk klonk door de winkel. Klanten bleven bewonderend staan luisteren. Het was prachtig’, aldus de winkel.