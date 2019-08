Man (35) mishandelt Marjoleins dochter (12) in speeltuin om belletje lellen: meisje doodsbang

Gezocht: enthousias­te camperaars die willen vertellen over hun avonturen

28 augustus DOETINCHEM/ ZEVENAAR - De camperplaatsen in de Achterhoek en Liemers lijken niet aan te slepen. Sowieso is de campermarkt in Nederland groeiende. Op 1 januari van dit jaar waren er bijna 119.000 geregistreerde campers in ons land. Over tien jaar is dat aantal verdubbeld, wordt voorspeld.