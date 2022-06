Man (72) bestolen van 300 euro door vingervlugge dief op parkeerplaats Lidl in Doetinchem

Nieuwbouw Wilhelmina­school op lange baan geschoven: ‘Kinderen krijgen les in magazijn’

DOETINCHEM - De nieuwbouw van de Wilhelminaschool in Doetinchem gaat voorlopig niet door. De reden is dat het bouwbudget (geraamd op 6,5 miljoen euro) in de overspannen markt met ruim een kwart wordt overschreden.

21 juni