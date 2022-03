Man met vogeltje in fietstas zwaargewond

Zowel politie als ambulance rukten uit voor het ongeval dat plaatshad bij de versmalling voor fietsers in deze straat. De man fietste met nog twee anderen richting de Kruisbergseweg. Hij zag vermoedelijk door de zon het paaltje te laat en botste hier in volle vaart tegenaan.

Omwonenden ontfermden zich in eerste instantie over de man waarna de hulpverleners het overnamen. Iemand uit de straat heeft een vogeltje - dat de fietser kennelijk net had opgehaald en in zijn fietstas vervoerde - liefdevol opgenomen. Ook de fiets van de gewonde man is binnen gestald in afwachting van zijn herstel.