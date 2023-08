Massale drukte bij bioscopen, de kassa rinkelt volop: ‘De nacho’s zijn niet aan te slepen’

De bakken nacho’s en bekers frisdrank zijn amper aan te slepen in de bioscopen in Doetinchem, Zevenaar en Winterswijk. Terwijl de bioscopen leken af te stevenen op een horrorzomer is het er inmiddels drukker dan ooit. ,,We trekken 10.000 mensen per week.”