Meer voertuigen gestolen in de Achterhoek, alleen in Winterswijk daalt het

DOETINCHEM - In de hele Achterhoek zijn in 2022 131 voertuigen gestolen. Dat zijn er 36 meer dan het jaar ervoor. De meeste werden buitgemaakt in Doetinchem. Vijftig van de gestolen voertuigen werden ook weer teruggevonden.

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Alleen Winterswijk gaat tegen de landelijke trend in. Daar daalde het aantal gestolen auto’s, motorfietsen en brom- en snorfietsen. Werden er daar in 2021 nog zeven gestolen, het afgelopen jaar waren het er vijf.

In de gemeentes Aalten en Oude IJsselstreek blijft het aantal diefstallen gelijk. Beide jaren zijn er in Aalten zes voertuigen meegenomen. In de Oude IJsselstreek waren er dat elf.

Drie gestolen, twee teruggevonden

In de gemeente Oost Gelre verdrievoudigde het aantal diefstallen van één naar drie. Wel kwamen er twee weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Opvallend is ook de stijging in de gemeente Montferland. Daar werden in 2022 25 voertuigen gestolen, een stijging van 45 procent ten opzichte van 2021.

Landelijk een stijging van diefstallen

Autodieven sloegen landelijk gezien in 2022 juist vaker toe, na jaren van dalende cijfers. Het LIV telde afgelopen jaar bijna zesduizend autodiefstallen, zo’n 11 procent meer dan een jaar eerder. Ook werden er in 2022 meer motoren, brom- en snorfietsen en bedrijfswagens gestolen. In totaal werden er ruim 22.300 voertuigen gestolen, gemiddeld zo’n 21 procent meer dan in 2021. Met name oudere auto’s zonder beveiligingssysteem zijn bij dieven populair.

Toyota’s zijn het populairst

Jarenlang stond Volkswagen bovenaan het verlanglijstje van autodieven, maar tegenwoordig zijn vooral Toyota’s in trek. Zowel de elektrische varianten als de benzineauto’s van het Japanse merk werden vaak gestolen.

