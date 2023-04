Meerdere ziekenhuizen onbereikbaar door telefoonstoring, ook problemen met bellen naar 112

MET VIDEO De buurtbus overleeft alle stormen: lijn 194 verbindt al 40 jaar van Zelhem tot Aalten

Na corona was het even de vraag of de buurtbus nog toekomst had, maar inmiddels weten veel mensen de lijn weer te vinden. Lijn 194, tussen Zelhem en Aalten, viert daardoor komende zaterdag de 40ste verjaardag. ,,Bijna iedereen zegt ‘hallo’ en ‘dankjewel’.”